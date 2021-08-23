Природный пожар на юге Свердловской области локализовали на площади 800 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Самый крупный пожар на юге Свердловской области, площадь которого выросла до 800 га, локализован сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

18 августа сообщалось, что площадь пожара составляла 600 га, его тушение осложняется болотистой местностью.

"Площадь [пожара] составляет 800 га, на данный момент он локализован", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, в Свердловской области, по последним данным, действует 29 природных пожаров. Второй по площади пожар действует под Первоуральском на озере Глухое. 22 августа из-за жаркой и ветренной погоды огонь перешел минерализованные полосы в сторону СНТ "Мирный", жители которого были эвакуированы. "Пожар составляет 500 га, СНТ окопан, новые минерализованные полосы проложены", - добавил Кузнецов.

Ситуация с природными пожарами в регионе осложняется аномальной жарой выше 30 градусов. С апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим.