Полицейские возбудили дело о хулиганстве после стрельбы в автосервисе на юго-западе Москвы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы из травматического пистолета в автосервисе на улице Академика Капицы в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Накануне в подземном гараже на территории автосервиса в результате конфликта обнаружены трое мужчин с травмами, один из них с ранением, полученным предположительно из травматического пистолета, все они направлены в больницы. Еще двое мужчин задержаны и доставлены в отдел полиции, стрелявший скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что во время конфликта между мужчинами в автосервисе в Москве один человек получил ранение из травматического пистолета, еще четверо были задержаны и доставлены в полицию, а стрелявшийся скрылся с места происшествия.