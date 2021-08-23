Прокуратура и СК проверят дом престарелых в Реутове после сообщений о жестоком обращении

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Подмосковные прокуратура и Следственный комитет вслед за полицией начали проверку частного пансионата для пожилых в Реутове после сообщений о жестоком обращении с его постояльцами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры и Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Прокуратура проверяет информацию, размещенную в одной из социальных сетей, о возможных нарушениях прав граждан в учреждении, оказывающем услуги для престарелых. В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Реутова, будут установлены обстоятельства произошедшего", - сказали в прокуратуре.

В свою очередь в областном ГСУ СК добавили, что в СМИ появилась информация о том, что в специализированном доме для престарелых в Реутове обслуживающий персонал допускал в отношении своих подопечных жестокое обращение. Противоправные действия санитарок были запечатлены на видео. "По данной информации следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области организовано проведение проверки. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены сотрудники и руководство дома престарелых, а также постояльцы заведения. Также будет дана правовая оценка действиям санитарок", - сказали в пресс-службе.

Ранее аналогичную проверку начали сотрудники ГУ МВД по Московской области.