Эпизод с мошенничеством выявили в деле замглавы лаборатории Росприроднадзора в ЯНАО

ТАСС, 23 августа. Следователи выявили еще один эпизод преступной деятельности бывшего заместителя директора филиала ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО" по ЯНАО (находится в ведении Росприроднадзора), обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"Кроме этого, следователями установлен еще один дополнительный эпизод преступной деятельности фигуранта - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Заместитель директора филиала ФГБУ также обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие") и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия (бездействие"). Следователи уже завершили расследование этого уголовного дела.

По данным следствия, в Ноябрьске в 2019 и 2020 годах заместитель директора филиала ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО" в ЯНАО получил через посредников взятки от генерального директора ООО "СеверАвтоТранс" в общей сумме более 350 тыс. рублей за решение вопросов, связанных с получением положительного результата по протоколам испытаний, заключений нефтесодержащих отходов и твердых остатков от сжигания нефтесодержащих отходов и передачей отходов на утилизацию.

Кроме того, 30 сентября 2020 года мужчина оплатил частью полученной взятки ремонт служебного автомобиля, после чего представил в бухгалтерию по месту работы ложные отчетные документы о ремонте автомобиля за личные средства. В результате мошенничества мужчина получил 18 тыс. рублей, причинив материальный ущерб организации.