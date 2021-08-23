В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении сотрудника детдома за истязание ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Следователи после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по двум статьям в отношении сотрудника центра для детей, оставшихся без попечения родителей в Санкт-Петербурге, за истязание сироты в течение нескольких месяцев и нанесение ему травм. Об этом сообщили ТАСС в городской прокуратуре.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, проверка установила, что сотрудник петербургского государственного бюджетного учреждения центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Центр содействия семейному воспитанию № 9" в Колпинском районе с февраля по май этого года применял недопустимые методы воспитания ребенка, в том числе насилие, и неоднократно наносил ему телесные повреждения.

Задержан ли сотрудник центра, в прокуратуре не уточнили. Центр, в котором проводилась проверка, расположен в Колпине, работает с 1959 года.