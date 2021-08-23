{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Взрывоопасных предметов в трех ТЦ и в детском саду в Бурятии не обнаружено

Все объекты работают в штатном режиме

УЛАН-УДЭ, 23 августа. /ТАСС/. Опасных предметов в трех торговых центрах (ТЦ) и в детском саду в Улан-Удэ не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Бурятия.

Ранее в понедельник поступили анонимные сообщения о "минировании" ТЦ "Пионер", Galaxy, "Фортуна", а также одного из дошкольных образовательных учреждений.

"Группами разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Республике Бурятия обследовано четыре объекта. В ходе осмотров взрывотехниками подозрительных предметов, представляющих угрозу безопасности, не обнаружено", - отметили в пресс-службе.

После сообщений в торговых центрах и в детском саду была проведена эвакуация. В настоящее время социальный объект и ТЦ работают в обычном режиме.

Теги
РоссияБурятия
В Ростовской области произошел конфликт со стрельбой
В результате инцидента пострадал один человек, стрелка задержала полиция
Читать полностью