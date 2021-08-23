В Чечне пятилетний выпал из окна многоэтажки

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Грозном, от полученных травм он погиб. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Чечне.

"Шейх-Мансуровским межрайонным следственным отделом города Грозного проводится доследственная проверка по факту смерти пятилетнего мальчика, выпавшего из окна многоэтажного дома. По предварительной информации, 21 августа из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома, выпал малолетний мальчик, который от полученных телесных повреждений скончался при доставлении в больницу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок, на несколько минут оставшись один в комнате без взрослых, взобрался на подоконник, опираясь на москитную сетку, которая, не выдержав нагрузки, сломалась. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.