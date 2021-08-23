Два человека погибли при столкновении четырех машин в Подмосковье

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Два грузовика и две легковые машины столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье, в результате два человека погибли, трое пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 05:40 на 47-м километре Горьковского шоссе в сторону Москвы произошло ДТП с участием четырех транспортных средств - двух грузовых автомобилей Mercedes и Volvo, а также двух легковых машин Mercedes и Nissan. В результате столкновения погибли два человека, еще трое пострадали и были госпитализированы. Среди пострадавших двое несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту проводит проверку, обстоятельства ЧП устанавливаются.