В Сочи двоих подростков приговорили к четырем годам колонии за изнасилование девушки

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Суд на Кубани признал виновными двоих 16-летних подростков в Сочи в изнасиловании 28-летней приезжей девушки и назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы на срок четырем года в воспитательной колонии, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В марте этого года сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков, подозреваемых в изнасиловании 28-летней приезжей (п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ), совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера (п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ) и хищении ее имущества (п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ). "Собранные следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи управления СК РФ по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум 16-летним подросткам. Им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, которое им надлежит отбывать в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда журналистам добавили, что суд счел доказанной вину подсудимых в совершении ими особо тяжких групповых преступлений по всем трем статьям УК РФ, слушания по делу проходили в закрытом режиме. "Установлено, что в ночь на 28 февраля 2021 года подсудимые, находясь около дома на улице Кузнечной в селе Горное Лоо, напали на 28-летнюю прохожую, изнасиловали ее и забрали принадлежащий ей смартфон", - сообщили в пресс-службе суда.