В Воронежской области ребенок получил травмы после падения ветки в лагере

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Четырнадцатилетний ребенок получил травмы из-за падения ветки дерева в муниципальном детском оздоровительном лагере "Ландыш" под Воронежем. Подросток госпитализирован, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"При проведении мероприятия по закрытию потока в детском оздоровительном лагере "Ландыш" на летней эстраде с дерева упала ветка на 14-летнего подростка. Несовершеннолетний с полученной травмой головы госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, инцидент произошел на территории лагеря в Семилукском районе накануне вечером. "Прокуратурой района организовано проведение проверки соблюдения в МКУ ДОЛ "Ландыш" законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, безопасности их пребывания в лагере, профилактике травматизма несовершеннолетних", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.