В Татарстане ищут двоих подростков, которые пропали после прогулки на лодке

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Поиски двух пропавших подростков, отправившихся накануне утром кататься на лодке, ведутся в Татарстане, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте по ПФО.

"В Елабуге ведутся поисковые мероприятия по установлению местонахождения 17-летнего парня и 16-летней девушки, которые уехали кататься на лодке и не выходят на связь", - сообщили в ведомстве. Выясняются все обстоятельства происшествия и местонахождение подростков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данному факту управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.