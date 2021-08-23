В Ростовской области произошел конфликт со стрельбой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа./ТАСС/. Стрельба произошла у кафе в Ростовской области из-за конфликта между двумя мужчинами, один из них был госпитализирован с огнестрельным ранением, другой - задержан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В полицию Сальского района поступило сообщение от медицинского учреждения об огнестрельном ранении мужчины. Как выяснили полицейские, в ходе конфликта во дворе одного из кафе района один мужчина произвел выстрел в другого", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, подозреваемый в стрельбе задержан, он был доставлен в отдел полиции. По факту происшествия проводится проверка.