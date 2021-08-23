Более 33 тыс. жителей города Россоши остались без воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Более 33 тыс. человек, или половина жителей города Россоши, Воронежской области остались без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе, сообщила ТАСС в понедельник представитель городской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

"Отключен водозабор, без воды - 33 153 человека", - сказала собеседница агентства.

В Россоши насчитывается более 62 тыс. жителей.

Представитель ЕДДС города добавила, что водозабор в Россоши был остановлен из-за аварии на канализационном коллекторе.

Как сообщается на официальной странице администрации Россоши в сети "ВКонтакте", на месте аварии работают бригады коммунальной службы, к настоящему времени они заменили 17 метров трубы на одном участке, на втором им предстоит заменить еще 8 метров трубы. "Воду в микрорайоны развозят шесть машин "Городского благоустройства", - говорится в сообщении на странице администрации Россоши в соцсети.