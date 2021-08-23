Росздравнадзор выяснит причину смерти беременной в Волгограде якобы после приема лекарства

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты Росздравнадзора в Волгоградской области проведут проверку причин смерти беременной женщины якобы после приема лекарства для прерывания беременности по рекомендации врача, говорится в телеграм-канале территориального управления ведомства в понедельник.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Волгоградской области проведет проверку по факту смерти 34-летней беременной женщины, которой, по сообщениям СМИ, лечащий врач порекомендовала принять лекарство для прерывания беременности (по медицинским показаниям)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что женщина умерла в реанимации в больнице через сутки после приема лекарственного препарата.