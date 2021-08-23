В Тюмени госпитализировали старшеклассницу после попытки сделать селфи на крыше поезда

ТЮМЕНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку после травмирования старшеклассницы на железной дороге, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"На железнодорожных путях в Тюмени в вечернее время две ученицы десятого класса поднялись на крышу железнодорожного вагона, чтобы сделать фотоснимки. Одну из несовершеннолетних ударило током, в результате чего она получила травмы характерные для падения с высоты. С телесными повреждениями девочка доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится следственным отделом Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, отмечается в сообщении.