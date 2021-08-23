{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тюмени госпитализировали старшеклассницу после попытки сделать селфи на крыше поезда

Девочку ударило током

ТЮМЕНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку после травмирования старшеклассницы на железной дороге, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"На железнодорожных путях в Тюмени в вечернее время две ученицы десятого класса поднялись на крышу железнодорожного вагона, чтобы сделать фотоснимки. Одну из несовершеннолетних ударило током, в результате чего она получила травмы характерные для падения с высоты. С телесными повреждениями девочка доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится следственным отделом Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, отмечается в сообщении.

Теги
РоссияТюменская область
Лесные пожары в России
Площадь горения природного пожара в Самарской области сократили в пять раз
Специалистам удалось сократить очаг до 20 га
Читать полностью