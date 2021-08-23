Краснодарский краевой суд повторно отправил под домашний арест директора санатория в Сочи

СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отменил постановление Центрального районного суда Сочи об аресте гендиректора санатория "Знание" Дмитрия Богданова и повторно отправил его под домашний арест. Об этом ТАСС сообщил адвокат Богданова Вадим Чечерин.

"Сегодня Краснодарский краевой суд отменил постановление центрального районного суда г. Сочи от 11 августа 2021 года и избрал Богданову домашний арест", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого суда, мера пресечения будет действовать до 9 октября.

Дмитрия Богданова арестовали 31 мая, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Позже краевой суд изменил меру пресечения на домашний арест, но 11 августа генерального директора санатория "Знание" снова арестовали по новому эпизоду о растрате.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов говорил о том, что намерен добиваться изменения меры пресечения для арестованного генерального директора санатория "Знание", так как содержание предпринимателей в СИЗО на стадии предварительного следствия в соответствии с законом не допускается.