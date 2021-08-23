Очаги природного пожара в Первомайске Нижегородской области локализованы на площади 59 га

ТАСС, 23 августа. Пожарные локализовали очаги природного пожара на территории городского округа Первоймайск на площади 59 га, площадь активного горения составляет 2 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время площадь активного горения на территории городского округа Первомайск составляет 2 га. Совместными усилиями удалось локализовать очаги на площади 59 га", - сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что работы по тушению природного пожара на границе Мордовии и Нижегородской области продолжаются. Общая группировка сил и средств составляет 1 327 человек и 242 единицы техники. "Продолжает работать авиация МЧС России, Росгвардии и Министерства обороны: за сутки бортами Ми-8, Ми-26, Ил-76 произведено 67 сбросов объемом более 300 тонн. На сегодняшний день также запланировано привлечение 5 бортов авиации", - добавили в ведомстве.

На месте находится тяжелая инженерная техника для прокладки минерализованных полос. Для мониторинга лесопожарной обстановки и разведки очагов пожара в воздух подняты беспилотники.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области. На место были направлены спасатели и пожарные из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом "Шквал". 20 августа один из двух очагов пожара был локализован.