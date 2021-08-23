В МЧС сообщили, что в приволжском регионе складывается сложная обстановка с пожарами

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. МЧС России оценивает как сложную ситуацию с природными пожарами в Приволжском регионе. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России по итогам селекторного совещания.

"Сложная ситуация с природными пожарами складывается в Приволжье", - отметили в министерстве. Так, природные пожары в Республике Мордовия и Нижегородской области ликвидируют группировки МЧС России из 12 регионов. В Марий Эл и Самарской области для тушения пожара задействована авиация МЧС России.

Вместе с тем в МЧС отметили, что угрозы перехода пожаров на населенные пункты нет. Удалось не допустить распространения огня на жилые дома в садовых товариществах в Оренбургской и Свердловской областях.

По данным МЧС, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 180 очагов природных пожаров.