Площадь природных пожаров в Свердловской области выросла более чем в шесть раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Свердловской области составляет около 1 775 га, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram в понедельник.

Глава региона 20 августа сообщал, что пожары действуют на площади 286 га. Таким образом, за трое суток показатель вырос более чем в шесть раз.

"Площадь природных пожаров в нашем регионе сейчас составляет около 1 775 га. Всего в регионе 29 пожаров, самые сильные возгорания по-прежнему под Первоуральском и Камышловом. С огнем борются 470 спасателей. Уже несколько суток они находятся в этом адском пекле", - написал губернатор.

Ситуация усугубляется аномальной жарой. "Синоптики обещают грозу, небольшой дождь уже прошел в Верхней Пышме. Надеюсь, что осадки облегчат положение", - добавил Куйвашев.

В понедельник ТАСС сообщал, что самый крупный пожар действует на юге Свердловской области, его площадь выросла до 800 га, он локализован. Второй по площади пожар действует на 500 га под Первоуральском на озере Глухое. С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.