Неблагоприятные метеоусловия ожидают в Свердловской области до 26 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях в Свердловской области до 26 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте гидрометцентра в понедельник.

"С 20:00 23 августа до 20:00 26 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 26 августа", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, на Урале удерживается малооблачная, аномально жаркая погода с превышением суточных максимумов температуры воздуха.