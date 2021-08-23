{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неблагоприятные метеоусловия ожидают в Свердловской области до 26 августа

Специалисты объявили НМУ первой степени опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях в Свердловской области до 26 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте гидрометцентра в понедельник.

"С 20:00 23 августа до 20:00 26 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 26 августа", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, на Урале удерживается малооблачная, аномально жаркая погода с превышением суточных максимумов температуры воздуха.

Теги
Россия
СК проверит информацию об избиении пациентки сотрудниками психбольницы в Ярославле
Департамент здравоохранения Ярославской области также начал проверку в связи с инцидентом
Читать полностью