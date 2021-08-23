В Шереметьево задержали мужчину, находившегося в розыске за ДТП с четырьмя погибшими

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который находился в международном розыске за совершение ДТП в нетрезвом состоянии, в результате которого погибли четыре человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина транспортные полицейские при содействии НЦБ Интерпола МВД России задержали прибывшего из ФРГ гражданина, находившегося в международном розыске", - сказала она.

По словам Волк, в октябре 2020 года на трассе М-8 Москва - Архангельск мужчина, находясь за рулем иномарки пьяным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП погибли четыре человека. По этому факту было возбуждено уголовное дело ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В декабре 2020 года предполагаемый виновник ДТП скрылся от правоохранительных органов.

"Задержание обвиняемого стало возможным благодаря организованному НЦБ Интерпола МВД России взаимодействию с коллегами из ФРГ, в результате которого получены сведения о дате и времени прибытия фигуранта на территорию России", - добавила представитель МВД.