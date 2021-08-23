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Три человека пострадали в ДТП с участием пассажирской маршрутки в Воронеже

Пострадавших доставили в медучреждение

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Пассажирская маршрутка ПАЗ № 122 и легковой автомобиль ВАЗ-2110 столкнулись в Воронеже. Пострадали три человека. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"Примерно в 14:00 мск в областном центре у дома № 94/4 по Ленинскому проспекту произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ маршрута № 122 под управлением 53-летнего водителя и автомобиля ВАЗ-2110, за рулем которого находился 66-летний мужчина. В результате ДТП водитель отечественной легковушки и две пассажирки маршрутного автобуса 65 и 68 лет получили телесные повреждения, доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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