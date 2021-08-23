Одна из лопастей оторвалась у вертолета санавиации, совершившего жесткую посадку в Иванове

ИВАНОВО, 23 августа. /ТАСС/. Одна из лопастей оторвалась у вертолета санитарной авиации, совершившего жесткую посадку в Иванове. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В Иванове у вертолета санавиации при посадке оторвалась одна из четырех лопастей. Винтовая деталь улетела в металлическое ограждение посадочной площадки, пробила его и ударила в борт припаркованной машины медслужбы", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, на борту вертолета пациентов не было, салон автомобиля также был пуст.

Как рассказал журналистам директор Территориального центра медицины катастроф Ивановской области Сергей Базанов, вертолетом управляли пилоты Национальной службы санитарной авиации. "С 9 августа вертолет "Ансат" совершил семь вылетов для доставки сложных пациентов, нештатных ситуаций во время работы санавиации не было. Проводится проверка ситуации, выясняются причины", - сообщил руководитель центра.

Днем в понедельник в районе областной клинической больницы в Иванове совершил жесткую посадку вертолет санитарной авиации. По факту инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.