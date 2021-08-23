Пассажир умер в "Сапсане", который следовал из Петербурга в Москву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Скоростной поезд "Сапсан", который отправился днем в понедельник из Санкт-Петербурга в Москву, прибудет в столицу с опозданием из-за вызова медиков к пассажиру. Как сообщили ТАСС управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, мужчина умер.

"Пассажиру вызвали медиков, они зафиксировали смерть. Проводится проверка", - сказала представитель ведомства, добавив, что смерть наступила по естественным причинам.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги ТАСС пояснили, что поезд пришлось остановить на территории Петербурга. "Поезд №765 "Сапсан" был задержан сегодня на станции Колпино в связи с необходимостью проведения реанимационных мероприятий пассажиру одного из вагонов работниками скорой медицинской помощи. Поезд был остановлен в 13:19 мск и отправился далее по маршруту с опозданием на 50 минут", - сказали в пресс-службе.

Согласно расписанию, данный поезд отправился из Петербурга с Московского вокзала в 13:00 мск.