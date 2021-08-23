У берегов Мексики сформировался тропический шторм "Марти"

МЕХИКО, 23 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Марти" сформировался в Тихом океане на северо-западе Мексики. Об этом в понедельник сообщил информационный портал Infobae со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы латиноамериканской страны.

Эпицентр шторма находится в 340 км от мексиканского города Кабо-Сан-Лукас (штат Южная Калифорния Нижняя). Синоптики прогнозируют, что циклон будет продвигаться в западном направлении и не создаст серьезной угрозы для сухопутной территории Мексики.

Тем не менее ожидается, что в штатах Южная Калифорния Нижняя, Синалоа, Наярит, Халиско и Колима шторм вызовет обильное выпадение осадков. В связи с этим мексиканские власти рекомендовали населению "принять меры предосторожности" в регионах, где прогнозируется неблагоприятная метеорологическая обстановка.

Скорость ветра в районе действия тропического шторма достигает 18 м/с с порывами до 23 м/с. Метеослужба прогнозирует, что "Марти" не достигнет силы урагана, а к пятнице ослабнет до категории тропической депрессии.

21 августа ураган "Грейс", ударил по восточному побережью Мексики, имея третью категорию опасности. В результате стихийного бедствия в штатах Веракрус и Пуэбла погибли по меньшей мере 11 человек.