Один человек погиб во время пожара в квартире пятиэтажного дома в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, троих удалось спасти при пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Блюхера в Севастополе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о пожаре в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило в 15:07. На место направлены четыре отделения пожарно-спасательных частей, автолестница, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

"Площадь пожара составляет 60 кв. м, квартира. Один человек погиб. Спасли троих. Эвакуировали двоих, в том числе одного ребенка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, открытое горение уже ликвидировано. На сайте экстренного ведомства также уточняется, что на месте сформировано два газодымозащитных звена.