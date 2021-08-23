Площадь активного горения природного пожара в Марий Эл сократилась до 34 га

ТАСС, 23 августа. Площадь активного горения крупного природного пожара на территории Марий Эл сократилась до 34 га. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Республики Марий Эл действует режим чрезвычайной ситуации. Продолжаются работы по тушению природного пожара. В настоящее время площадь активного горения составляет 34 га", - сказали в ведомстве.

По данным на утро понедельника площадь составляла 54 га. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1 341 га, частичная локализация была дана на 1 287 га.

В тушении принимают участие почти 1 тыс. человек и 715 единиц техники, в частности вертолеты Ка-32 и Ми-8 МЧС. Они совершили 79 сливов, сбросив 237 тонн воды.

С 19 августа на территории Марий Эл введен режим ЧС в лесах регионального характера, установлен региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определены Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе главного управления МЧС России по Марий Эл развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основные силы направлены на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап. Тушение пожара и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ осуществляется на четырех боевых участках.