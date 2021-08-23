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Лесные пожары в России

Площадь активного горения природного пожара в Марий Эл сократилась до 34 га

На территории республики действует режим чрезвычайной ситуации

ТАСС, 23 августа. Площадь активного горения крупного природного пожара на территории Марий Эл сократилась до 34 га. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Республики Марий Эл действует режим чрезвычайной ситуации. Продолжаются работы по тушению природного пожара. В настоящее время площадь активного горения составляет 34 га", - сказали в ведомстве.

По данным на утро понедельника площадь составляла 54 га. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1 341 га, частичная локализация была дана на 1 287 га.

В тушении принимают участие почти 1 тыс. человек и 715 единиц техники, в частности вертолеты Ка-32 и Ми-8 МЧС. Они совершили 79 сливов, сбросив 237 тонн воды.

С 19 августа на территории Марий Эл введен режим ЧС в лесах регионального характера, установлен региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определены Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе главного управления МЧС России по Марий Эл развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основные силы направлены на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап. Тушение пожара и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ осуществляется на четырех боевых участках.

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииМарий Эл
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