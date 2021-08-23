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Число погибших в результате наводнения после шторма в США увеличилось до пяти

Кроме того, тропический шторм "Фред" нанес материальный ущерб на сумму не менее $300 млн

ТАСС, 23 августа. Не менее пяти человек погибли в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в штате Северная Каролина в США. Об этом говорится в заявлении местных властей.

"Сейчас [наши] усилия сосредоточены на поисках последней неопознанной жертвы <...> шторма. Подтверждена смерть пяти человек, они опознаны, а их семьи уже оповещены", - говорится в сообщении.

Ранее власти сообщали о четырех опознанных погибших.

Как отмечает газета The New York Times со ссылкой на подсчеты местных должностных лиц, тропический шторм "Фред" разрушил не менее 225 зданий в общине Крузо и нанес материальный ущерб на сумму не менее $300 млн.

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