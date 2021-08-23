В Чите 16 воспитанников детсада с пищевым расстройством отпустили домой

ЧИТА, 23 августа. /ТАСС/. Врачи в Чите вечером в понедельник отправили на амбулаторное лечение всех 16 воспитанников детсада №68, у которых выявили пищевое расстройство, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

Ранее власти сообщали о том, что были госпитализированы семь и отправлены домой девять детей.

"Родители детей обратились в краевую инфекционную больницу. После проведения осмотра все они были направлены на амбулаторное лечение домой, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Взяты все необходимые анализы, родителям даны рекомендации по лечению", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкалья, ведомство проверит в детсаду качество питания, а также соблюдение других правил безопасности. Собственную проверку ранее начало управление Роспотребнадзора по региону.