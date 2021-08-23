Восемь человек отравились алкоголем в Карелии

ТАСС, 23 августа. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления восьми человек в Пудожском районе Карелии, двое из которых умерли. Об этом сообщили в понедельник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении управления.

По версии следствия, 22 августа 2021 года работники предприятия в Пудожском районе употребили, предположительно, суррогатный алкоголь, в результате чего двое мужчин умерли, шестеро находятся в лечебных учреждениях с признаками острого отравления, где им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Как сообщил в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, отравившиеся являются жителями Белоруссии. "Суррогатами алкоголя в районе отравились восемь человек, жители Белоруссии. Один умер до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек, госпитализированный в Пудожскую ЦРБ, находится в терминальном состоянии. К сожалению, мы не строим положительных прогнозов по его состоянию. На утро он впал в состояние клинической смерти, но благодаря грамотной и квалифицированной работе специалистов Пудожской ЦРБ реанимирован", - написал Охлопков.

Опасность отравления суррогатами заключается в том, что проявления клиники могут быть через несколько дней и выражаются острой почечной недостаточностью, отметил региональный министр, добавив, что "сегодня санавиацией пациенты будут доставлены в Медвежьегорскую ЦРБ для возможного гемодиализа". В Пудож по поручению главы регионального Минздрава направлена главный нарколог Карелии Ольга Сергеевна Ларионова.