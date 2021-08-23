В Севастополе ликвидировали пожар в пятиэтажке, в которой погиб мужчина

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире пятиэтажки на улице Блюхера в Севастополе, в результате которого погиб пожилой мужчина, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о пожаре в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило в 15:07. На место были направлены четыре отделения пожарно-спасательных частей, автолестница, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Площадь пожара составляла 60 кв. м.

"В 17:29 была объявлена полная ликвидация. Один погибший - пожилой мужчина в квартире, непосредственно горевшей. Три человека у нас спасены. При помощи спасательных устройств, защищающих органы дыхания и зрения, они были выведены на улицу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также были эвакуированы девять жильцов соседних квартир, в том числе один ребенок.