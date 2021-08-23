Суд в Москве избрал домашний арест гендиректору агентства суррогатного материнства Мазуру

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказал в аресте и отправил под домашний арест одного из учредителей клиники "Медэко" и гендиректора агентства суррогатного материнства "Ферти Хелп" Сергея Мазура, обвиняемого в торговле детьми от суррогатных матерей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, мера в отношении обвиняемого избрана до 20 октября.

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазура Сергея Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "г", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранительные органы задержали в Москве в рамках уголовного дела в отношении гражданина Китая Лю Цзюнь одного из учредителей стоматологической клиники "Медэко" Сергея Мазура. Ему предъявлено обвинение в торговле детьми от суррогатных матерей (пункты "б", "г" и "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). По данным следствия, гендиректор агентства суррогатного материнства "Ферти Хелп", которое оказывает услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), является участником преступной группы, занимающейся продажей детей, рожденных от суррогатных матерей, уточнил источник.

С ходатайством об аресте гражданина Китая Лю Цзюна следствие вышло в Пресненский суд еще в июне этого года. Однако суд не стал арестовывать его и продлил срок его задержания для предоставления сторонами доказательств в обоснование их позиции. На повторном рассмотрении ходатайства СК суд не стал его удовлетворять. Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, гражданин Китая проверяется на причастность к торговле детьми, пятеро из которых были найдены в 2020 году в доме на Аргуновской улице в Москве. Как сообщала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая.

В свою очередь адвокат гражданина КНР Михаил Бакланов ранее опроверг причастность его подзащитного к торговле людьми. По его словам, один из найденных на Аргуновской улице малышей - это сын Цзюня и его жены, которые не могли иметь детей по медицинским показаниям и решили воспользоваться программой суррогатного материнства. Лю Цзюн с супругой оформили свидетельство о рождении ребенка, в котором они записаны как официальные родители ребенка (копия есть в распоряжении ТАСС). По словам защитника, через некоторое время супруги уехали в Китай из-за пандемии коронавируса, а их сын остался в детском доме, так как вывезти его не разрешали сотрудники СК.