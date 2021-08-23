Рыба погибла в реке Россошь под Воронежем из-за сброса загрязненных вод после аварии

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Гибель рыбы зафиксирована в реке Россошь возле города Россошь под Воронежем, где в воскресенье произошла авария на канализационном коллекторе и без водоснабжения остаются более 33 тыс. человек. В реку попали загрязненные воды, сообщила в понедельник администрация Россошанского района в своем официальном Telegram-канале.

"23 августа в городе Россоши установлен факт гибели рыбы в реке Россошь. Место ЧП обследовано специалистами, выявлено место сброса загрязненных вод в реку. В настоящее время выясняется, могли ли воды из канализационного коллектора попасть в старую ливневую канализацию, и каким образом это могло произойти", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, власти обратились в управление Роспотребнадзора по региону для установления причин гибели рыбы. "Ситуация осложняется крупной аварией на канализационном коллекторе, из-за которой уже более суток отключен главный водопровод", - сообщается в Telegram-канале администрации района.

В воскресенье в Россоши под Воронежем из-за провала грунта и аварии на канализационном коллекторе был отключен главный водозабор, без воды остались 33 153 человека, или половина жителей города, с общим населением свыше 62 тыс. жителей. Из-за отсутствия воды прекратили работу все детские сады Россоши. В городе определены десятки точек, куда доставляется вода жителям города.

По данным администрации Россошанского района, к полудню понедельника работы на провале были завершены и решили запустить водозабор, но обнаружился второй провал грунта на действующем коллекторе, а затем и третий провал на другом участке. В настоящее время аварийные бригады ведут ремонт на двух участках, власти города не называют сроки устранения аварийной ситуации.