Экс-следователь и адвокат из Иваново получили 7,5 и 6 лет тюрьмы по делу о крупной взятке

ТАСС, 23 августа. /ТАСС/. Октябрьский суд города Иваново приговорил к 7,5 и шести годам колонии строгого режима бывшего следователя полиции и адвоката по делу о взятке в 850 тыс. рублей и фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Ивановской области.

"36-летний бывший адвокат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в крупном размере", 35-летний бывший следователь СО ОМВД России по Октябрьскому району г. Иваново, - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 "Покушение на получение взятки за незаконные действия в крупном размере", ч. 3 ст. 303 УК РФ "Фальсификация доказательств следователем по уголовному делу о тяжком преступлении", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, следователь планировал получить через адвоката, с которым находился в дружеских отношениях, денежные средства в размере 850 тыс. рублей в качестве взятки от лица, причастного к совершению мошенничества в сфере страхования. За это следователь пообещал предоставить мошеннику копии материалов находящегося в его производстве уголовного дела, а также сведения о свидетелях, дающих изобличающие показания. Однако получить взятку полицейский не успел, так как его посредник, адвокат, был задержан.

Кроме того, в 2016 году этот же следователь сфальсифицировал ряд протоколов допросов свидетелей по уголовному делу о тяжком преступлении. Факт фальсификации был выявлен прокурором в ходе рассмотрения дела судом. В связи с этим гособвинитель отказался поддерживать обвинение, поэтому уголовное дело было прекращено.

Приговором суда бывший следователь МВД получил 7,5 лет колонии строгого режима, штраф в размере 4 млн 250 тыс. рублей, а также лишился звания - капитана юстиции. Бывший адвокат приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 4 млн 250 тыс. рублей.