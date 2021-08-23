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Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Еще трое пострадали

ТАСС, 23 августа. Три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП в Саратовской области. Среди пострадавших двое детей, сообщили в пресс-службе ГИБДД Саратовской области.

"23 августа в 19:10 на автомобильной дороге Саратов - Тепловка - Балтай произошло столкновение двух автомобилей - Mercedes и LADA Largus. В результате ДТП женщина-водитель (данные устанавливаются) и две женщины-пассажирки (данные устанавливаются) скончались на месте столкновения", - сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, женщина-водитель и два несовершеннолетних пассажира, мальчик 15 лет и девочка семи лет, находившиеся в Mercedes, с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

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РоссияСаратовская область
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