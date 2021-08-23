Дожди привели к отключению электроснабжения у 20 тыс. человек на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Обильные осадки привели к аварийному отключению электроснабжения в шести населенных пунктах Ставрополья. Под отключение попали около 20 тыс. человек, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Предгорном муниципальном округе в результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошло аварийное отключение электроэнергии. В зоне отключения находятся шесть населенных пунктов с населением около 20 000 человек", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, социально значимые объекты под отключение не попали. К аварийно-восстановительным работам привлечены 17 человек и восемь единиц техники.

По данным краевого управления ГИБДД, сильные дожди вечером в понедельник наблюдаются также в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод и Георгиевском городском округе, ливни осложнили ситуацию на дорогах, в Пятигорске часть дорог подтоплена.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в понедельник в крае местами отмечается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/c.