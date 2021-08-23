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Число жертв пожара на нефтедобывающей платформе в Мексике возросло до пяти

Как сообщил глава компании Pemex Октавио Ромеро Оропеса, шестеро пострадали и двое пропали без вести

МЕХИКО, 23 августа. /ТАСС/. Пять человек стали жертвами пожара на нефтедобывающей платформе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе в воскресенье. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции глава предприятия Октавио Ромеро Оропеса.

"К сожалению, погибли пять человек, шестеро пострадали и двое пропали без вести", - сказал он. Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил об одном погибшем и нескольких пропавших без вести. Состояние одного из получивших ожоги оценивается как тяжелое. Компания пообещала провести расследование обстоятельств аварии.

В начале июля утечка газа на подводном трубопроводе Pemex в Мексиканском заливе вызвала сильный пожар, при этом никто не пострадал.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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