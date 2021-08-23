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Восемь населенных пунктов Волгоградской области остались без света из-за сильного ветра

Четыре бригады электриков устраняют последствия стихии

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Восемь населенных пунктов в Ольховском районе Волгоградской области остались без электроснабжения из-за повреждения электросетей из-за сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации области.

"Повреждены линии электропередач в Гуровском и Нежинском сельских поселениях. Без света остались восемь населенных пунктов района. В настоящее время четыре бригады электриков устраняют последствия стихии", - сообщил собеседник агентства.

Авария произошла из-за сильных порывов ветра, в районе введен режим повышенной готовности.

Кроме того, шквалистый ветер повредил крыши 13 частных домов и трех соцучреждений. Пострадавших в результате ЧП нет. Власти окажут помощь жителям в ближайшее время, уточнили в администрации.

По информации МЧС по области, непогода сохранится до обеда вторника. Ожидаются ливни, дожди с грозами, град, ветер до 27 м/с.

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