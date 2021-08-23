Электроснабжение частично восстановили на Ставрополье после аварийного отключения

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Аварийные бригады восстановили электроснабжение большинства абонентов в Предгорном округе Ставрополья, где без света из-за аварийного отключения оставались 20 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Без электроснабжения остаются в Предорном муниципальном округе населенные пункты Урожайный, Свобода, Новоблагодарное, Сунжа - Ворошилова, Винсады - 4 800 человек", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС сообщали об аварийном отключении электроснабжения в Предгорном округе из-за сильных дождей. Также электроснабжение отключали в городе Лермонтове, в зоне отключения находились более 12 тыс. человек, подачу электричества в городе удалось оперативно восстановить.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в понедельник в крае местами отмечается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с.