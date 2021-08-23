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Спасатели в Дагестане ищут двух пассажиров автомобиля, который унесло селевым потоком

В машине находились мать с сыном

МАХАЧКАЛА, 23 августа./ТАСС/. Селевой поток в горах Дагестана унес автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились два человека. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

"По системе 112 поступила информация о том, что в населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились два человека (мать с сыном) в направлении реки Казикумухское Койсу", - сказал представитель МЧС по региону.

Уточняется, что на место направлены спасатели махачкалинской базовой поисково-спасательной службы.

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