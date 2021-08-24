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Более 4,5 тыс. жителей Дагестана остались без газоснабжения после схода селевого потока

Среди проживающих 1,5 тыс. детей

ТАСС, 24 августа. Селевой поток повредил газопровод высокого давления в центральной части Дагестана, в результате чего без газа осталась почти 1 тыс. жилых домов в четырех селах. Об этом во вторник сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В результате выпадения обильных ливневых дождей в Левашинском районе Республики Дагестан селевым потоком снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления второй категории <…>. Без газа временно остались 950 домов с населением 4 650 человек, из них 1 583 ребенка, в четырех населенных пунктах (с. Арши, с. Куппа, с. Телягу, с. Буртани)", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, к ремонтным работам аварийные бригады приступят с 8:00 утра 24 августа.

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