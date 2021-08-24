Водителя автобуса в Хабаровске отправили в колонию-поселение за гибель пассажирки

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровске отправил на шесть лет в колонию-поселение водителя автобуса из-за гибели пассажирки. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

"Индустриальным районным судом Хабаровска в отношении хабаровчанина вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года", - говорится в распространенном релизе.

Мужчину признали виновным по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения".

Авария произошла зимой прошлого года. Водитель автобуса "Дэу" начал отъезжать от остановки общественного транспорта "Спутник" по улице Краснореченская в Хабаровске с незакрытой входной дверью, из которой выходила женщина. Она упала, автобус наехал на нее задним колесом. Женщина скончалась в больнице. Водитель оставил место ДТП, позднее он в полном объеме признал вину.