Выяснить причины нетипичного нападения тигра на людей в Хабаровском крае поможет вскрытие

ТАСС, 24 августа. Поведение амурского тигра, который убил человека и пытался напасть на группу специалистов охотничьего надзора в Нанайском районе Хабаровского края, не типично для здорового животного, рассказал ТАСС директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Определить точную причину нападений поможет вскрытие.

23 августа появилась информация, что тигр напал на человека, работавшего на лесозаготовке в районе одного из сел в Нанайском районе Хабаровского края. Мужчина погиб. Позже в момент проведения оперативно-следственных действий тигр предпринял попытку нападения на людей. Сотрудники охотничьего надзора были вынуждены отстрелить животное.

"Это совсем нетипичное поведение. В прошлый раз такое поведение было вызвано огнестрельными ранениями животного. В ближайшие два дня будет произведено вскрытие тигра, что позволит определить причину его нападений", - рассказал Арамилев.

Следственным отделом по Нанайскому району СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по факту исчезновения мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". По информации следствия, инцидент произошел в ночь на 23 августа.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут 550-580 особей. Это 95% мировой популяции зверя.