Мужчина получил ранение при стрельбе в центре Манхэттена

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Прохожий получил ранение в результате инцидента со стрельбой в районе пересечения 7-й авеню и 31-й улицы у Пенн-стэйшн - одного из крупнейших транспортных узлов Нью-Йорка. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении департамента полиции Нью-Йорка.

По информации управления, вечером между двумя мужчинами на станции произошла ссора. Согласно предварительным данным, нападавший попросил незнакомого мужчину поделиться с ним едой, а когда тот отказался, достал пистолет и начал стрелять. Ранение в ногу получил проходивший мимо человек, направлявшийся на поезд в Нью-Джерси. Он доставлен в больницу, угрозы жизни нет.

Пенн-стэйшн находится примерно в 10 минутах ходьбы от одной из главных туристических достопримечательностей Нью-Йорка - Таймс-сквер, где с начала мая этого года дважды происходили инциденты со стрельбой. За первую половину года число преступлений с использованием огнестрельного оружия в Нью-Йорке увеличилось более чем на 30%, всего пострадало свыше 900 человек. Ухудшение ситуации с преступностью в Нью-Йорке и других крупных американских городах на фоне шагов по снижению финансирования полиции в последние месяцы вызывает критику в адрес демократов со стороны их политических оппонентов - республиканцев.