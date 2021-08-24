Две девушки в Приамурье осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 августа. /ТАСС/. Полиция в городе Свободный в Амурской области установила личности двух девушек 15 и 16 лет, причастных к осквернению мемориального комплекса воинам-участникам Великой Отечественной войны, сообщила во вторник пресс-служба управления МВД России по области.

"В Свободном полицейские установили лиц, причастных к осквернению мемориального комплекса воинам-участникам Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Сообщается, что при мониторинге на странице одной из соцсетей сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой несколько молодых людей на территории Мемориала славы в честь Победы в Великой Отечественной войне разбрасывают венки, наносят удары по памятнику. "По словам девушек, накануне произошедшего они употребляли спиртные напитки, объяснить причину своих действий не смогли", - уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 214 УК РФ "Вандализм". Осквернение зданий или иных сооружений, совершенное группой лиц, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.