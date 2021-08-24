В ЕАО грунтовые воды подтопили 180 садовых участков

ТАСС, 24 августа. Грунтовые воды за сутки подтопили в Еврейской автономной области 182 садовых участка. В пресс-службе территориального управления МЧС ТАСС сообщили, что уровень реки Амур снижается, однако наблюдается повышения уровня грунтовых вод из-за переувлажнения почвы.

"По данным Дальневосточного УГМС, по состоянию на утро 24 августа на реке Амур наблюдается понижение уровней воды. В то же время это не оказывает значительного влияния на улучшение гидрологической обстановки. В настоящее время наблюдается повышение уровня грунтовых вод. <…> [Подтоплены] 2 345 участков садовых некоммерческих товариществ (за сутки прибавилось 182 участка)", - сообщили в пресс-службе.

На гидропостах у населенных пунктов Нагибово, Ленинское, Нижнеспасское уровень воды остается выше критерия опасного гидрологического явления. В результате подъема уровня воды реки Амур в 19 населенных пунктах подтопило 93 жилых дома, в которых проживает 210 человек, в том числе 41 ребенок, два объекта топливно-энергетического комплекса, шесть подвальных помещений социально-значимых объектов, 495 приусадебных участков (за сутки от воды освободились два участка). Подтопило два моста и 45 участков автомобильных дорог протяженностью 15 813 м - за сутки в зоне подтопления оказались 10 участков, четыре ранее подтопленных от воды освободились.

Продолжает работать пункт временного размещения в Октябрьском районе, где находятся девять человек, в том числе один ребенок. Готовы к приему эвакуируемого населения еще семь пунктов временного размещения общей вместимостью 361 человек.

В проведении аварийно-восстановительных работ на территории автономии задействовали группировку спасателей из 327 человек, а также 63 единицы техники, которая проводит работы по укреплению защитных сооружений. Спасатели продолжают адресно доставлять жителям подтопленных территорий продукты, воду, лекарства и гуманитарную помощь. Оценочные комиссии продолжают работу по принятию решений и оказания мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в зоне чрезвычайной ситуации.

Правительственная комиссия России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в ЕАО из-за паводков, ранее в автономии ввели режим ЧС регионального уровня.