В Кузбассе по факту осквернения мемориала героям ВОВ возбудили уголовное дело

КЕМЕРОВО, 24 августа. /ТАСС/. Полиция в Кузбассе возбудила уголовное дело о вандализме по факту осквернения мемориала славы, установленного в память о героях Великой Отечественной войны на центральной площади в городе Белово. Неизвестные нанесли на памятник нецензурные надписи, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших противоправные действия. Дознавателем межмуниципального отдела МВД России "Беловский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм", - рассказали в пресс-службе.

На место по сигналу в дежурную часть выезжала следственно-оперативная группа. После завершения работы правоохранителей, надписи с памятника стерли.