В Башкирии площадь лесных пожаров за сутки увеличилась почти до 1,2 тыс. га

УФА, 24 августа. /ТАСС/. Пожарные в Башкирии продолжают бороться с огнем на 12 участках леса общей площадью свыше 1,1 тыс. га, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Продолжают действовать 12 очагов лесных пожаров на общей площади 1176,05 га", - говорится в сообщении.

Самое крупное нелокализованное возгорание наблюдается в Белорецком районе на площади 700 га, еще один пожар площадью 120 га спасатели пытаются локализовать в Зианчуринском районе. При этом локализовано 8 пожаров, самый крупный из них - в Белорецком районе на площади 210 га.

За сутки было ликвидировано 12 очагов природных пожаров на площади 222 га. Всего в тушении пожаров принимают участие 353 человека и 76 единиц техники.