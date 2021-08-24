Более 100 поддельных ПЦР-тестов для трудовых мигрантов изъяли у двух жительниц Барнаула

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили двух местных жительниц Барнаула, которые продавали поддельные ПЦР-тесты для трудовых мигрантов, всего изъято более 100 фальшивых справок. Об этом говорится в сообщении на информационном портале "МВД медиа", опубликованном во вторник.

Медицинское заключение об отрицательных результатах ПЦР-теста с реквизитами частной лаборатории было обнаружено у трудового мигранта. В ходе проверки полицейские установили, что ее сотрудники эту справку не выдавали. Предварительно установлено, что документы с заведомо ложными сведениями об отсутствии заболевания продавали две жительницы Барнаула, работающие на частном предприятии, которое на коммерческой основе оказывает мигрантам содействие в оформлении документов для проживания и работы на территории России.

"Сотрудники полиции изъяли более 100 заполненных справок с признаками подделки, а также компьютерную технику, принтеры и средства связи. По имеющейся информации, стоимость незаконной услуги составляла от 6 до 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности не только изготовителей и продавцов заведомо поддельных документов, но и всех, кто использовал фальшивые справки.