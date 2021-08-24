В Челябинской и Курганской областях из-за жары ограничили движение грузовиков на трассах

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Власти в Челябинской и Курганской областях ввели временное ограничение на движение тяжеловесного транспорта на автодорогах федерального значения до вечера вторника в связи с прогнозом 32-градусной жары. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ФКУ "Упрдор "Южный Урал".

"В связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше 32 градусов тепла 24 августа с 12:00 (10:00 мск) до 19:00 (17:00 мск) вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей", - сказано в сообщении.

Уточняется, ограничение затрагивает участки автодороги М-5 "Урал" с 1 549 км по 1 871 км, с 11 км по 130 км; участок трассы А-310 с 16 км по 146 км; трассу Р-254 "Иртыш" на участке с 13 км по 55 км в Челябинской области, и на участке с 55 км по 465 км в Курганской области, а также на подъезде к Тюмени. Кроме того, ограничение введено на участке со 125 км по 356 км трассы Р-354 в Курганской области.

Подрядным организациям поручено организовать полив проезжей части, а совместно с подразделениями ГИБДД - осуществить распорядительно-регулировочные действия.